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Россия уже сейчас вмешивается в украинские выборы

Петр Порошенко
18:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Россия уже активно вмешивается в украинские выборы с помощью пропаганды и дезинформации.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что Россия не прекращает прилагать усилия для вмешательства во внутренние дела в Украине, в частности влияет и на политические силы и вмешиваться в предстоящих выборах

"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации, они это уже сегодня делают. Ежедневно», - сказал П. Порошенко, которого цитирует его пресс-служба.

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"Война на Донбассе уносит жизни и приносит разрушение. Но эта, другая война по меньшей мере столь же опасна, поскольку имеет целью раскол моего государства. И не только моей, но и Вашей. Ведь на протяжении последних 4,5 лет Германия всегда четко стояла на стороне Украины. И не только в вопросе конфликта с Россией, но и в процессе модернизации Украины ", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что в последние годы Украине удалось осуществить больше реформ, чем было сделано за 20 лет до этого. И это во время войны. «Для этого нам была нужна поддержка со стороны наших друзей в Европе, и мы ее получили. В значительной степени это заслуга Ангелы Меркель, которая доказала, что является не только успешным федеральным канцлером, но и крупным европейским лидером. Мы никогда не забудем об этой помощи с ее стороны и со стороны немецкого народа", - сказал П.Порошенко.

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Новости Украины, Вмешательство в выборы, Дезинформация, Петр Порошенко, РФ, Украина.
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