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Порошенко: Украина играет важную роль на восточном фланге НАТО

Украина НАТО
20:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украина противостоит российской агрессии на восточном фланге НАТО и уже сегодня играет важную роль для Альянса.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что Украина стремится зафиксировать в Конституции свою политическую цель - членство в Евросоюзе и НАТО.

"Мы стремимся зафиксировать эту политическую цель (членство в ЕС и НАТО - ред.) даже в нашей Конституции. Для нас цель будущего членства в ЕС мощной мотивацией для продолжения процесса реформ. На пути к Западу, тому Западу, с которым мы связаны", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что сейчас Североатлантический альянс остается единственной гарантией безопасности Украины, поскольку Россия как постоянный член СБ ООН не придерживается международного мирного порядка и права.

"Если Россия, постоянный член СБ ООН, не соблюдается международного мирного порядка и права, то НАТО останутся нашей единственной гарантией выживания", -сказал глава государства.

Президент напомнил, что Россия торжественно гарантировала Украине государственный суверенитет после распада СССР. "В ответ мы отказались от советского ядерного оружия, расположенного на нашей территории. На тот момент - третий по объемам арсенал в мире. И что в итоге? Путин аннексирует Крым и разжигает войну на востоке нашей страны", - отметил П.Порошенко.

Глава государства подчеркнул: "Это никакой не замороженный конфликт, как некоторые утверждают, а кровавая война. При этом ежедневно погибают украинские солдаты. Почти 170 погибло с начала года. Сотни получили ранения, среди жертв есть и гражданские".

Президент также сообщил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на оборону. "И, я думаю, за счет нашего противостояния российской агрессии на восточном фланге НАТО мы уже сегодня играем важную роль. Мы боремся не только за себя, а за Европу, демократию, за Запад и его ценности", - подчеркнул П.Порошенко.

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Новости Украины, ЕС, НАТО, Петр Порошенко, Украина, Украина-НАТО.
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