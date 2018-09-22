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Вице-премьер: закарпатцы первыми пострадают от действий Венгрии

Иванна Климпуш-Цинцадзе.
19:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook Вице-премьер

Новости Украины: От обострения отношений между Венгрией и Украиной выиграет только Россия.

Манипуляции и геополитические игры Будапешта дорого обойдутся украинцам венгерского происхождения.

Поскольку закарпатцы будут первыми, кто больше всего пострадает от остановки евроинтеграционного прогресса Украины.

Об этом написала в Facebook вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия может и дальше замедлять интеграцию Украины в евроструктуры. ...Венгерские власти не устают повторять, что их больше всего беспокоит благополучие этнических венгров... Экономическое, социальное развитие Закарпатья - области, которая граничит с четырьмя странами-членами ЕС - непосредственно зависит от успешности европейской интеграции Украины. Это единственная украинская область, где свыше 90% экспорта приходится на ЕС. Закарпатцы будут первыми, кто больше всех пострадает от приостановления евроинтеграционного продвижения Украины. Манипуляции и геополитические игры Будапешта дорого будут стоить украинцам венгерского происхождения", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она также напомнила, что именно Венгрия уже долгое время блокирует диалог высокого уровня в рамках Комиссии Украина-НАТО и именно Венгрия стала единственной страной ЕС, которая проголосовала против предоставления Украине новой программы макрофинансовой помощи.

Климпуш-Цинцадзе акцентировала, что добрососедские отношения между государствами базируются на уважении к суверенитету и территориальной целостности друг друга, на уважении к законам, которые действуют внутри каждой из стран.

"К сожалению, действия Венгрии, которая уже откровенно решила пренебрегать законами Украины, и ждет, что украинские власти будут закрывать на это глаза, - откровенное нарушение этих принципов", - констатировала вице-премьер-министр.

Она подчеркнула, что язык ультиматумов - это ошибочный путь, которого мы всячески стремимся избежать, а от обострения отношений между Венгрией и Украиной выигрывает только Россия.

"К сожалению, в Будапеште отказываются слышать наши призывы к конструктивному диалогу по всем чувствительным вопросам. Хочу подчеркнуть, суверенитет Украины - не может быть предметом компромисса либо каких-то подковёрных договоренностей. Украинский народ ежедневно вынужден платить за него слишком высокую цену", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

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Новости Украины, Венгрия, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Паспортный скандал, Петер Сийярто, Украина.
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