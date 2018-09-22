Порошенко: "Северный поток-2" - геополитический инструмент давления на Европу

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что газопровод "Северный поток-2" - это геополитический инструмент давления на Западную Европу.

"Газопровод "Северный поток-2" является геополитическим инструментом давления на Западную Европу и зависимость европейских стран от поставок газа из России открывает ей большое поле для шантажа", – сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что газопровод с экономической точки зрения не выгоден и является попыткой России ослабить Украину, которая "благодаря транзиту сейчас получает ежегодно $3 млрд прибыли".

"Но прежде всего Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу", - заявил Глава государства.

Президент также отметил, что в Германии существует сильное политическое лобби этого проекта.

"А против этого свидетельствуют упрямые факты. Украина располагает более чем достаточными транзитными мощностями для поставок российского газа в Европу: 146 млрд кубометров, из которых пока используется чуть больше, чем 90 млрд. Зачем же тратить $20 млрд на ненужный газопровод? Дайте сами ответ", - сказал П.Порошенко.

"Я только могу предостеречь наших европейских друзей, и это учитывая собственный горький опыт: если в вопросе газоснабжения так зависеть от России, как от нее несколько лет назад зависела Украина, это образует поле для шантажа. Могу Вас заверить, это был не самый приятный момент, когда мне позвонил Путин и сообщил, что на следующий день будет перекрыт кран. Не попадайте в ту же ловушку", - подытожил президент.