Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена

Совместная резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами и включает в себя три компонента.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире радио НВ, передает Украинская правда.

По его словам, проект резолюции о миротворческой миссии ООН включает в себя три компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

Как рассказал Климкин, документ предусматривает, что полицейские силы будут ответственны за разоружение боевиков на Донбассе, а международная администрация заменит группировки "ДНР/ЛНР".

"И третий момент, против которого фантастически возражает Россия — это международная администрация", — сказал он.

Климкин напомнил, что Россия настаивает на сохранении на Донбассе уже существующих, подконтрольных ей структур.

Как известно, Украина настаивает на введении миссии ООН на всю территорию неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе и на границу с РФ, однако Москва говорит, что миротворцы должны размещаться только на линии разграничения сторон и иметь функцию охраны уже существующей миссии ОБСЕ.