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Гриценко не будет снимать свою кандидатуру перед выборами

Анатолий Гриценко
09:03 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко опроверг слухи, что он является техническим кандидатом и заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко не будет снимать свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Петра Порошенко. Об этом Гриценко написал в Facebook, сообщает "Украинская правда".

"Я кандидат технических наук. А вот техническим кандидатом - никогда не был и никогда не буду", - написал он, опровергая слухи о том, что он якобы технический кандидат и в определенный момент снимет свою кандидатуру в пользу Порошенко.

Ранее УП сообщала, что лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко будут помогать идти на выборы нардеп Виктор Балога, лидер "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук и журналистка Кристина Бондаренко.

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На последних встречах ситуативки источники УП видели Виктора Балогу, Дениса Каплунова мини-партии "Альтернатива", политтехнолога Виктора Котигоренко и журналистку Кристину Бондаренко. Сообщалось, что когда Кристина Бондаренко официально еще не работала на Гриценко, она фактически уже взяла на себя функции руководителя информационного направления кампании.

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Новости Украины, Анатолий Гриценко, Опровержение, Президентские выборы в Украине, Техничекий кандидат.
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