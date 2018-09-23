Гриценко не будет снимать свою кандидатуру перед выборами

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко не будет снимать свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Петра Порошенко. Об этом Гриценко написал в Facebook, сообщает "Украинская правда".

"Я кандидат технических наук. А вот техническим кандидатом - никогда не был и никогда не буду", - написал он, опровергая слухи о том, что он якобы технический кандидат и в определенный момент снимет свою кандидатуру в пользу Порошенко.

Ранее УП сообщала, что лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко будут помогать идти на выборы нардеп Виктор Балога, лидер "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук и журналистка Кристина Бондаренко.

На последних встречах ситуативки источники УП видели Виктора Балогу, Дениса Каплунова мини-партии "Альтернатива", политтехнолога Виктора Котигоренко и журналистку Кристину Бондаренко. Сообщалось, что когда Кристина Бондаренко официально еще не работала на Гриценко, она фактически уже взяла на себя функции руководителя информационного направления кампании.