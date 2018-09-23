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Польша возмущена заявлением посла Украины

Андрей Дещица
14:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Посол Украины Андрей Дещица заявил, что проводить эксгумационные работы в Украине поляки смогут только после восстановления украинских памятников в Польше.

В польском правительстве жестко отреагировали на слова посла Украины в Польше Андрея Дещицы, который заявил, что Киев позволит польской стороне провести эксгумационные работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши. Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве Польши сообщает DT.UA.

Как отмечается в материале издания, поводом к росту напряженности между странами стало интервью украинского дипломата, где он говорил о перспективах возобновления поляками поисковых и эксгумационных работ в Украине. А. Дещица, излагая официальную позицию Киева, заявил, что Украина позволит польской стороне провести эксгумационные работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши — в Пикуличах под Перемышлем и Монастыре возле Верхраты.

"В Варшаве растет разочарование Киевом, его подходами в политике исторической памяти", — сообщил журналистам неназванный источник в польском правительстве. По его словам, А. Дещица перешел некую красную черту: "В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства". Отмечается, что в Польше слова А. Дещицы восприняли как шантаж. "Варшава не будет разговаривать с Киевом на условиях шантажа. Прежде всего с вице-премьером Павлом Розенко. Польша не доверяет украинской стороне", — заявил собеседник журналистов.

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Новости Украины, Андрей Дещица, Польша, Посол, Украина, Эксгумация.
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