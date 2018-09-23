День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко анонсировал создание базы ВМФ на Азовском море
Порошенко анонсировал создание базы ВМФ на Азовском море
Новости: Помпео: Россия не доказала свою полезность
Помпео: Россия не доказала свою полезность
Новости: Шахтер разгромил Черноморец
Шахтер разгромил Черноморец
Новости: Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
X

Порошенко анонсировал создание базы ВМФ на Азовском море

Петр Порошенко
19:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко поздравил экипажи украинских судов, перешедших из Одессы в Бердянск, заявив, что они станут основой базы ВМФ Украины в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал проход украинских военных кораблей в Азовское море. "Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец"- с выходом в Азовское море", - написал глава государства на своей странице в Facebook. "Эти суда станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азове", - отметил П. Порошенко. Он поблагодарил экипажи судов за безупречно выполненный приказ.

20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азовском море. Из порта Бердянск им навстречу отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Сегодня украинские военные корабли прошли Керченский пролив и вышли в Азовское море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Азовское море, База ВМФ, Бердянск, Петр Порошенко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена Порошенко: "Северный поток-2" - геополитический инструмент давления на Европу Паспортный скандал: давление Венгрии на Украину отвечает интересам РФ

Последние новости

Случайные, но очень смешные кадры, которые вовремя успели сделать Усику вручили чемпионский пояс WBO ручной работы (Видео) Специалисты назвали фрукт, который поможет снизить уровень холестерина
Сегодня читают
01 Джошуа нокаутировал Поветкина
02 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Города Украины в рейтинге криминальных городов мира
05 Гриценко о планах на президентские выборы
Новости сегодня
21:01 Малыш получается круче на снимках, чем его дядя-модель (Фото)
20:51 Врачи рассказали, зачем нужно регулярно есть хурму
20:50 Хацкевич: Я давно хотел попробовать Вербича на позиции форварда
20:39 Мотор проиграл Скьерну в гандбольной Лиге чемпионов
20:38 Как королевы красоты выглядят в реальной жизни (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции против Дерипаски отложили
Санкции против Дерипаски отложили
Новости: На Генассамблее ООН выступит Эрдоган
На Генассамблее ООН выступит Эрдоган
Новости: Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Опубликовано видео прохода украинских судов под Крымским мостом
Новости: Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь