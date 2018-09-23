Порошенко анонсировал создание базы ВМФ на Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал проход украинских военных кораблей в Азовское море. "Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец"- с выходом в Азовское море", - написал глава государства на своей странице в Facebook. "Эти суда станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азове", - отметил П. Порошенко. Он поблагодарил экипажи судов за безупречно выполненный приказ.

20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азовском море. Из порта Бердянск им навстречу отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Сегодня украинские военные корабли прошли Керченский пролив и вышли в Азовское море.