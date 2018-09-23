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Луценко планирует вернуться к политической деятельности

Юрий Луценко
23:29 Вс, 23 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Луценко рассказал, сколько еще планирует работать на посту генпрокурора.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что планирует доработать на своем посту до завершения президентских выборов.

В интервью ТСН.Тиждень Луценко признал, что получал предложение от Петра Порошенко присоединиться к работе предвыборного штаба главы государства перед президентской гонкой.

"Я не буду участником избирательного штаба действующего президента. Это четко. Так же я не собираюсь каким-либо образом обращать внимание на процессуальные процессы относительно других участников гонки. Не должны быть специально возбуждены дела против кандидатов, хотя я знаю, что некоторые очень мечтают, чтобы как-то же их допросили, потому что тогда же можно стать жертвой. Не дождутся", - сказал генпрокурор.

По его словам, он не фабрикует дела и не допрашивает в политических целях.

"Ни для того, чтобы дискредитировать, ни для того, чтобы поднять рейтинг. Некоторые, конечно, хотели бы, чтобы на время выборов дела были остановлены. Этого также невозможно сделать", - отметил Луценко.

Он сообщил, что планирует доработать до завершения президентских выборов, и считает "серьезной гарантию того, что они состоятся по закону и в установленное время, без каких-либо фантазий на эту тему".

"С другой стороны, как только это завершу, я в мае, примерно, думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться", - добавил генпрокурор. 

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Новости Украины, Генпрокурор, Отставка, Петр Порошенко, Юрий Луценко.
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