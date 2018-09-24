Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха за неизменную поддержку

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за неизменную позицию о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины.

"Спасибо Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за твердую и неизменную позицию о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины. Для нас очень важна поддержка Константинопольской Церкви-Матери. Вместе с десятками миллионов украинских православных молюсь за решение о предоставлении автокефалии, делаю и сделаю для этого все от меня зависящее", – написал глава государства на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Как сообщил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ), бывший заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко на своей странице в Фейсбук, Вселенский Патриарх Варфоломей в воскресенье сделал важное заявление, которое в очередной раз показало позицию "Матери-Церкви": "Украина скоро получит Автокефалию, потому что это ее право".

Р.Павленко отметил, что важны для понимания позиции Фанара, в частности, такие слова Патриарха: "В 1998 году Вселенский Патриархат провозгласил автокефальный статус Православной Церкви в Чешских землях и Словакии. Теперь наступила очередь Украины, которая, как я надеюсь, вскоре получит статус автокефалии, несмотря на существующие противодействия, потому что это ее право. Это ее право на получение автокефалии, а с другой стороны, это право и действительно исключительное право нашего Вселенского Патриархата предоставлять автокефалии, как это было предоставлено всем новейшим Православным Церквам, начиная с России в 16 веке, и заканчивая Православной Церковью в Чешских землях и Словакии".

Экс-заместитель главы администрации президента Украины также подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии, начавшийся после обращения президента П.Порошенко и архиереев украинских православных церквей, "близится к завершению. Украина будет иметь свою, независимую Православную Церковь".

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины П.Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

В конце мая архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, но процесс его рецепции (восприятия) другими Церквями может быть длительным.

23 июля заместитель главы администрации президента Украины Р.Павленко сообщил, что процедуры, необходимые для предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, продолжаются.

"Продолжается информирование Фанаром (резиденция Константинопольского патриарха – Ред.) поместных церквей. После завершения комиссия, которая этим занимается (митрополиты Варфоломей (Самарас), Эммануил и Иоанн), доложит Синоду, и будет принято решение о следующих шагах", - сказал Р.Павленко агентству "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.