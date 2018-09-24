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Будапешт обещает вступиться за каждого венгра на Закарпатье

Петер Сийярто
01:37 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Сийярто подтвердил, что на полях ассамблеи во вторник встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что Будапешт "вступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье".

Как сообщает Радио Свобода, политик заявил в воскресенье, 23 сентября, что его страна и в дальнейшем заинтересована в хороших отношениях с Украиной, однако не допустит, чтобы "оскорбительные нападки" сыпались на закарпатских венгров.

"Если украинская сторона вышлет консула (Венгрии – ред.), это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, однако есть надежда, что этого можно избежать", - сказал Сийярто в аэропорту перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

По словам Сийярто, в последнее время в Украине "усилились антивенгерские настроения", что он связывает с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.

По мнению Сийярто, на прошлой неделе события "зашли слишком далеко". Министр отметил, что двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина "действительно хочет двигаться в сторону Европейского Союза, не может ставить под сомнение такую институцию".

"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради хороших отношений, но станет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали основные дипломатические принципы", - подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что Венгрия продолжит делать в дальнейшем то, что делала и до сих пор – будет прибегать к шагам, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

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Новости Украины, Венгрия, Закарпатье, Паспортный скандал, Петер Сийярто.
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