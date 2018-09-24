День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ельченко: Надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси и Казахстана
Ельченко: Надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси и Казахстана
Новости: Пираты захватили судно в Нигерии: На борту есть украинец
Пираты захватили судно в Нигерии: На борту есть украинец
Новости: "Нужен Уайлдер": Промоутер обозначил цели Джошуа
"Нужен Уайлдер": Промоутер обозначил цели Джошуа
Новости: Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
Известные люди, у которых невероятно доброе сердце
X

Ельченко: Надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси и Казахстана

Владимир Ельченко
06:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Постпред Украины при ООН высказался за перенос переговоров по Донбассу из Минска.

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко высказался за перенос переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в другой город.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Мне кажется что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - сказал Ельченко.

Он отметил, что позиция Беларуси выглядит совсем странно, поскольку она везде говорит о том, что они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет.

"Потому что "минская площадка" - это лучшая возможность для переговорного вопроса и при этом они голосуют против нашей резолюции", - говорит Ельченко.

Делегация Беларуси в ООН хронически голосует против любых идей и предложений украинской стороны, даже тех, которые не касаются конфликта с Россией.

"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые депутатские группы у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к беларуской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генеральной Ассамблеи. Разговоры разговорами, но здесь есть результат. Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже тех, что не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны, исходя из которой нужно делать серьезные выводы", - заявил Ельченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Беларусь, Владимир Ельченко, Донбасс, Казахстан, Минск, ООН, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Тука считает, что Украина должна прекратить "заигрывание" с венгерской властью Польша возмущена заявлением посла Украины Гриценко о планах на президентские выборы

Последние новости

Эпичные провалы: забавная подборка фейлов, которые могут случиться с каждым Полиция Финляндии проводит обыски в офисах компании, связанной с Эстонией и РФ Двукратный олимпийский чемпион Тищенко о бое Джошуа - Поветкин
Сегодня читают
01 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
02 Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина
03 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
04 Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч с Челси
05 Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
06 Хацкевич: Я давно хотел попробовать Вербича на позиции форварда
Новости сегодня
06:01 Время улыбаться: утренние анекдоты 24 сентября
05:49 Бананы с сюрпризом: Техасской тюрьме пытались "пожертвовать" кокаин на $18 млн
05:39 Из категории "B" в легенду кинематографа: История съемок первого "Терминатора"
05:20 ОПЕК выступает против снижения цен на нефть
05:13 США вводят новые пошлины против Китая
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Новости: Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
Новости: Будапешт обещает вступиться за каждого венгра на Закарпатье
Будапешт обещает вступиться за каждого венгра на Закарпатье
Новости: Медики назвали продукты, которые способны испортить желудок
Медики назвали продукты, которые способны испортить желудок
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь