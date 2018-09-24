Посол: Лишение Порошенко звания почетного гражданина Вероны - спектакль марионеток Путина

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин считает, что лишение президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина Вероны было срежиссировано Кремлем.

Как рассказал дипломат интернет-изданию "Европейская правда", проект резолюции о лишении украинского президента этого статуса был зарегистрирован в горсовете Вероны еще в декабре прошлого года по инициативе лидера молодежного крыла партии "Лига севера" (сейчас партия "Лига"), известной пророссийским направлением.

"Анализ текста документа, а также тот факт, что его подписали почти все представители партии "Лига севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", - отметил посол.

Е.Перелыгин подчеркнул, что решение предыдущего состава горсовета Вероны предоставить почетное гражданство города П.Порошенко и сделать бесплатный вход для украинских граждан в музеи города в течение прошлого года "стало искренней реакцией местных депутатов", тогда как "успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве".

"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов", - пояснил посол.

Как сообщалось, вечером 23 сентября СМИ со ссылкой на итальянское агентство ANSA сообщили, что городской совет Вероны лишил президента Украины П.Порошенко звания почетного гражданина города. За такое решение проголосовало 28 местных депутатов, "против" - 4.

П.Порошенко получил звание почетного гражданина города в конце мая 2016 года. Тогда он вернул Веронскому музею Кастельвеккьо 17 картин, выявленных в Украине.