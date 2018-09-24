Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о намерении усилить границу с Украиной с целью предотвращения попадания в страну оружия из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко провел встречу с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо.

Президент Беларуси озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала на границе.

"Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - подчеркнул Лукашенко.

"Вот сейчас министр (министр внутренних дел Игорь Шуневич) докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, 10 тыс. патронов и так далее ", - сказал Лукашенко.

"Коллекционируют? Так боевое же все оружие! Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - добавил президент Беларуси.