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Реклама Луценко решением суда признана социальной

Окружной административный суд Киева
16:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд не нашел нарушений в рекламных роликах генпрокурора Юрия Луценко.

Окружной административный суд столицы не нашел нарушений в действиях Нацсовета при распространении в средствах массовой информации социальных роликов прокуратуры.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

"После выхода из совещательной комнаты, суд огласил решение - отказать истцу в удовлетворении исковых требований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял соответствующее решение ввиду того, что в процессе судебного разбирательства не было установлено нарушений в действиях ответчика - уведомление заранее недостоверных данных и личной рекламы Юрия Луценко. Вместе с тем суд согласился с наличием охраняемого законом интереса общественной организации для рассмотрения иска в суде.

Истцом по данному делу выступала ОО "Центр противодействия коррупции". Истец просил суд признать противоправными действия Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно признания социальной рекламой видеороликов "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость". В ГПК считают, что предоставление рекламе статуса "социальной" позволило ставить ее в эфиры телеканалов и радиостанций бесплатно.

Согласно иску активистов, реклама имеет скорее признаки политической, а не социальной. Придав ей статус социальной, Нацсовет по вопросам телерадиовещания нарушила закон Закон Украины "О рекламе".

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Новости Украины, Генпрокурор, Окружной административный суд Киева, Ролики прокуратуры, Суд, Украина, Юрий Луценко.
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