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НАБУ взялось за расследование покупки локомотивов General Electric

Локомотив General Electric
17:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook Кравцов

Новости Украины: НАБУ расследует покупку 30 локомотивов General Electric, которые должны до конца года прибыть в Украину.

Соломенский райсуд Киева дал доступ детективам НАБУ к документам "Укрэксимбанка", имеющим отношение к соглашению о поставках "Укрзализныци" локомотивов General Electric.

Соответствующее постановление было вынесено 6 сентября.

"Предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро... временный доступ к вещам и документам, составляющим охраняемую законом тайну и находятся во владении ЧАО "Государственный экспортно-импортный банк", с предоставлением возможности ознакомиться с ними", - говорится в постановлении.

В частности, суд предоставил доступ детективам к договорам, заключенных при участии Укрэксимбанка и "Укрзализныци", по которым указанные предприятия договорились о передаче локомотивов на условиях финансового лизинга.

Суд также предоставил доступ к договорам купли-продажи между Укрэксимбанком, ООО "ДжиІ Украина" и ЧАО "Укрзализныця", по которым предприятия договорились о поставках банку локомотивов с целью дальнейшей передачи их банком в финансовый лизинг предприятию железнодорожного транспорта.

Кроме того, суд предоставил детективам доступ к переписке при участии Укрзализныци, Укрэксимбанка, ООО "ДжиІ Украина" с другими субъектами хозяйствования и органами государственной власти в части заключения банком договоров поставки локомотивов с целью дальнейшей передачи их банком в финансовый лизинг, платежных поручений на перечисление средств за лизинг локомотивов, к документам о результатах проведения испытаний в тестовом режиме локомотивов.

Отмечается, что постановление действует в течение одного месяца со дня его вынесения. В случае отказа выполнять постановление следственный судья имеет право вынести постановление о разрешение на проведение обыска.

В мотивировочной части постановления говорится, что НАБУ возбудило уголовное дело во исполнение решения Соломенского райсуда от 11 апреля 2018 года по заявлению народного депутата. Последний утверждал, что в 2018 году при заключении договора финансового лизинга между ЧАО "Укрзализныця" и ЧАО "Укрэксимбанк" на 30 железнодорожных локомотивов и соответствующего договора поставки указанных локомотивов между производителем локомотивов и ЧАО "Укрэксимбанк" лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на локомотивы по сравнению с рыночными, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям.

Как сообщалось, в Украину до конца 2018 года прибудут 20 локомотивов производства General Electric, за счет которых ЧАО "Украинская железная дорога" рассчитывает увеличить парк тепловозов на 12-14 %.

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Новости Украины, НАБУ, Соломенский суд, Укрзализныця, Укрэксимбанк.
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