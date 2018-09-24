В ОБСЕ взялись за изучение степени вредности от выбросов Титана

Миссия ОБСЕ проверяет вредность воздействия выбросов опасных веществ с крымского предприятия "Титан" на экологию Херсонского района и на здоровье его населения.

Об этом шла речь во время рабочей встречи начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области Сергея Шевченко с Эндрю Ричардсоном, наблюдателем Специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), осуществляющей мониторинг ситуации, сложившейся вокруг завода "Титан" в Крыму, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и продовольствия.

"Представители миссии ОБСЕ, работающие в Херсонском регионе, осуществляют мониторинг воздействия выбросов опасных веществ, произошедших на предприятии "Крымский Титан", на экологию прилегающих территорий Херсонской области, а также на состояние здоровья местного населения”, - говорится в сообщении.

По словам представителя ОБСЕ, не менее важной является информация относительно безопасности продукции растениеводства, которая выращиваются на близлежащих территориях.

Шевченко рассказал, что со своей стороны Госпродпотребслужбой была собрана подробная информация по заболеваниям населения, состоянию атмосферного воздуха, отобраны пробы питьевой воды. Пищевые продукты растительного происхождения с указанных территорий исследуются на содержание пестицидов, солей тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов, нитритов. Государственные инспекторы ветеринарной медицины осуществляют постоянный контроль пищевых продуктов и проводят лабораторные исследования на агропродовольственных рынках и складах. С помощью передвижной лаборатории осуществляется постоянный мониторинг состояния воздуха.