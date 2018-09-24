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Волкер объяснил важные аспекты Минских соглашений

Курт Волкер
22:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: US Embassy Kyiv

Новости Украины: Курт Волкер рассказал о проблематике выполнения Минских соглашений, и что они значат для Украины и России.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Минские соглашения имеют критически важные аспекты, в частности, согласие РФ с восстановлением украинского контроля на Донбассе.

Об этом Волкер сказал в интервью Эхо Москвы.

"Пациент очень даже жив. В частности, это документ, согласно которому Россия подтверждает, что Донбасс является частью Украины, и что она согласна с восстановлением украинского контроля над этой территорией", - сказал он.

Другим важным моментом, по словам Волкера, является то, что Минские соглашения – это основа, на которой Соединенные Штаты и Европа, и Россия, и Украина объединились, чтобы заявить, что именно должно быть реализовано.

"Проблема с Минскими соглашениями заключается в том, что они не реализуются, и я считаю, что в этом состоит фундаментальное разногласие: Россия настаивает на том, что Украина должна совершить несколько политических шагов, таких как проведение выборов в местные органы власти или присвоение особого статуса территории, прежде, чем там будет обеспечена безопасность и прежде, чем Украина сможет вновь получить доступ к этой территории", - отметил он.

С этой целью США совместно с Францией и Германией предложили ввести в регион миротворческие силы под мандатом ООН.

"Украинские власти настаивают на том, что должна быть обеспечена безопасность, и что они должны получить доступ к этой территории, прежде чем они смогут организовать выборы, присвоить особый статус, провести амнистию и так далее", - сказал Волкер, добавив, что только при обеспечении безопасности можно реализовать эти политические шаги, которые, по его мнению, являются целью России.

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Новости Украины, Донбасс, Курт Волкер, Минские соглашения, РФ, Украина.
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