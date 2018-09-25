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Волкер назвал причины, почему РФ обязана освободить Сенцова

Олег Сенцов
02:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине призвал не злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками.

Украинского режиссера Олега Сенцова следует освободить с учётом его состояния из-за объявленной голодовки.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью "Эхо Москвы".

"Он находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки. Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны; и я считаю, что, как минимум, в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить с учётом его состояния", - сказал Волкер.

Также спецпредставитель Госдепартамента США по Украине призвал не злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками.

"А что касается терроризма, да, мы очень обеспокоены терроризмом на глобальном уровне и разделяем эту обеспокоенность с Россией, но давайте не будем злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками, когда власти говорят: они террористы, поэтому мы их арестуем", - ответил Волкер на вопрос о том, почему США "защищает террориста" Сенцова.

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов незаконно осужден в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в анексованому Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ. В целом в России и анексованому Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Курт Волкер, Новости политики, Олег Сенцов, Политзаключенные, Россия, США, Украина.
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