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Самолет Порошенко приземлился в США

Петр Порошенко
07:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в США на сессию Генассамблеи ООН.

Президент Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира"- говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента во вторник.

"Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государства проведет встречу с представителями бизнеса и деловых кругов США" – отмечают в администрации президента Украины.

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке Президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США.

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Новости Украины, ООН, Петр Порошенко, США, Украина.
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