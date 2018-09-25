Самолет Порошенко приземлился в США

Президент Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира"- говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента во вторник.

"Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государства проведет встречу с представителями бизнеса и деловых кругов США" – отмечают в администрации президента Украины.

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке Президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США.