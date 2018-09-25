ГПУ приостановила сбор данных с телефона Седлецкой и Бердинских

Генеральная прокуратура Украины во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) остановила процедуру получения информации с мобильного телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, аналогичные шаги предприняты и в отношении журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он написал на своей странице в Фейсбуке, что в Генпрокуратуру передано письмо от ЕСПЧ, согласно которому с 18 сентября органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к каким-либо сведениям с телефона Н.Седлецкой (в соответствии с решением Печерского районного суда Киева от 27 августа).

"Учитывая то, что эта мера применена Европейским судом по правам человека на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года, Генеральная прокуратура Украины остановила процедуру получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю. Кроме того, аналогичные меры предприняты и в отношении получения такой информации в отношении Бердинских К.", - проинформировал .А.Лысенко.

Он уточнил, что данное решение ЕСПЧ не является окончательным в деле "Седлецкая против Украины" и вынесено в порядке правила 39 Регламента суда.

Как сообщалось, 4 сентября редакция программы антикоррупционных расследований "Схемы" заявила, что Генпрокуратура получила доступ к информации телефона (за 17 месяцев) главного редактора Н.Седлецкой.

"Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, смс и местонахождении телефона Натальи Седлецкой по делу о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ А.Сытником. Не за конкретный день, а за 17 месяцев", - сказано в заявлении программы "Схемы: коррупция в деталях".

Позже стало известно, что Генпрокуратура получила также разрешение суда на проверку смс-сообщений (за 17 месяцев) в телефоне журналистки издания "Новое время" К.Бердинских.

ЕСПЧ 18 сентября указал правительству Украины "обеспечить воздержание органов власти от доступа к любым данным с телефона Н.Седлецкой. Суд принял решение применить "Правило 39" своего регламента – о неотложных временных обеспечительных мерах.

"18 сентября 2018 суд [...] в интересах сторон и интересах надлежащего производства по делу принял решение указать правительству Украины в соответствии со статьей 39 Регламента на то, что оно должно обеспечить, чтобы органы государственной власти воздержались от доступа к любой информации, которая касается заявителя, указанной в решении Печерского районного суда г.Киева от 27 августа 2018", - сказано в решении ЕСПЧ.

Отмечается, что запрет на доступ к данным с телефона Н.Седлецкой действует в течение месяца – до 18 октября 2018 года. Это время дается защите журналистки для подготовки и направления полной жалобы в ЕСПЧ, которую суд будет рассматривать "в приоритетном порядке".