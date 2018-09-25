Кремль получил от Украины ноту о непродлении “дружбы”

Министерство иностранных дел России получило официальную ноту от Украины о непродлении Договора о дружбе.

Об этом проинформировал во вторник, 25 сентября, директор Второго департамента СНГ МИД России Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

"Ноту принес нам в понедельник (24 сентября - ред.) временный поверенный (в делах)”, - сказал Руденко.

Как сообщалось, 17 сентября Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Предполагалось, что Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.

Также МИД должен проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора с Россией и основания прекращения.

Министерство иностранных дел Украины 22 сентября направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязались, в частности, "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".