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Кремль получил от Украины ноту о непродлении “дружбы”

МИД РФ
13:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Россия получила от Украины официальную ноту о непродлении договора о дружбе.

Министерство иностранных дел России получило официальную ноту от Украины о непродлении Договора о дружбе.

Об этом проинформировал во вторник, 25 сентября, директор Второго департамента СНГ МИД России Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

"Ноту принес нам в понедельник (24 сентября - ред.) временный поверенный (в делах)”, - сказал Руденко.

Как сообщалось, 17 сентября Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Предполагалось, что Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.

Киев официально сообщил Москве о непродлении Договора о дружбе
Киев официально сообщил Москве о непродлении Договора о дружбе Читать полностью

Также МИД должен проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора с Россией и основания прекращения.

Министерство иностранных дел Украины 22 сентября направило России уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязались, в частности, "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".

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Новости Украины, Договор о дружбе, МИД РФ, МИД Украины, Политика, СНГ МИД.
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