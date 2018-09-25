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Более тысячи заявлений поданы на конкурсы в Верховный и Антикоррупционный суды

Заявления в Верховный и Антикоррупционный суды
15:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: В среднем конкурс на одну должность составляет 8 кандидатов на должность в Верховном суде и 9 кандидатов на должности Высшего антикоррупционного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 1001 заявление на конкурсы в Верховный и Высший антикоррупционный суды. Об этом говорится в сообщении ВККСУ.

"По состоянию на 24 сентября 2018 года Комиссия получила 1001 заявлений с пакетами документов, из них 659 - для участия во втором конкурсе в Верховный суд и 342 - в Высшый антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

В ВККСУ отмечают, что во время первого конкурса в Верховный суд на 120 вакантных мест было подано 846 заявлений с документами, конкурс составлял 7 кандидатов на место.

"Кандидаты, идущие на конкурсы, - это опытные адвокаты, ученые и судьи с опытом работы в различных инстанциях. Все они очень внимательно следят за процедурами, проводимые Комиссией, и, соответственно, "голосуют" за их качество ногами. Количество заявлений на одно место, на 20% превышающее показатель первого конкурса в Верховный суд, а в один из кассационных судов вообще составляет 13 человек на место, свидетельствует, что Комиссии и ее процедурам доверяют. Таким образом мы видим, что юридическое сообщество поддерживает публичные конкурсы и использует шанс, который им предоставил законодатель, чтобы менять судебную власть", - сообщил заместитель председателя ВККСУ Станислав Щотка.

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Как сообщается, из общего количества документов на участие во втором конкурсе в Верховный суд комиссия получила 62% заявлений от судей, 17% заявлений от ученых, 14% заявлений от адвокатов и 7% от кандидатов с совокупным стажем.

Отмечается также что внутри конкурса до Верховного суда сложилась следующая конкуренция: 181 заявление в Кассационный гражданский суд на 23 вакантных должности;180 заявлений в Кассационный уголовный суд на 13 вакантных должностей; 172 заявления в Кассационный административный суд на 26 вакантных должностей и 125 заявлений в Кассационный хозяйственный суд на 16 вакантных должностей.

Кандидаты на участие в конкурсах на должности судей Высшего антикоррупционного суда распределились следующим образом: 102 заявления - на 12 должностей в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и 240 заявлений - на 27 должностей в Высший антикоррупционный суд.

Документы на участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд от общего количества подавших 45% судей, 34% адвокатов, 14% - ученых и 7% кандидатов с совокупным стажем.

Щотка отметил, что, как и ожидалось, подавляющее большинство юристов подало свои документы в последние дни.

"Сейчас Комиссия начнет очередной этап - процедуру оценки документов с целью допуска этих кандидатов к конкурсу", - добавил Щотка, подчеркнув, что Комиссия готова обеспечить справедливые, открытые и публичные конкурсные процедуры.

Как сообщалось, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 августа 2018 года объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Представление документов на участие в конкурсах от судей, адвокатов и научных работников с соответствующим стажем продолжалось с 8 августа до 14 сентября 2018 года.

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Новости Украины, Антикоррупционный суд, Верховный суд, Высшый антикоррупционный суд, Конкурс в Антикоррупционный суд, Конкурс в Верховный суд, Украина.
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