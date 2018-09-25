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СБУ анонсировала новые подозрения по делу Вышинского

Кирилл Вышинский
17:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Следствие по делу Кирилла Вышинского не завершилось, готовятся еще подозрения.

Служба безопасности Украины готовится объявить новые подозрения определенным лицам по делу бывшего редактора портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом УНН сообщили в СБУ.

"Готовятся новые подозрения другим лицам", - сказали в спецслужбе, опровергнув одновременно информацию отдельных СМИ, что уголовное производство завершено.

Как сообщалось, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Стало известно, когда в Украине пройдет ВНО-2019

Руководителя "РИА Новости-Украина" арестовали. Впоследствии стало известно об аресте имущества Вышинского.

Вместе с этим, 6 июля Вышинскому сообщено о еще одном подозрении - в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.

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Новости Украины, "РИА Новости-Украина", Дело Вышинского, Кирилл Вышинский, Подозрение, Украина.
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