СБУ анонсировала новые подозрения по делу Вышинского

Служба безопасности Украины готовится объявить новые подозрения определенным лицам по делу бывшего редактора портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом УНН сообщили в СБУ.

"Готовятся новые подозрения другим лицам", - сказали в спецслужбе, опровергнув одновременно информацию отдельных СМИ, что уголовное производство завершено.

Как сообщалось, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Руководителя "РИА Новости-Украина" арестовали. Впоследствии стало известно об аресте имущества Вышинского.

Вместе с этим, 6 июля Вышинскому сообщено о еще одном подозрении - в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.