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Президент Украины начал участие в дебатах Генассамблеи ООН

Генассамблея ООН
17:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Украинский лидер обратит внимание, в частности, на необходимость введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко начал участие во главе официальной делегации в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН с участием глав государств и правительств, которая торжественно открылась утром во вторник в Нью-Йорке.

Ожидается, что глава Украинского государства будет присутствовать в сессионном зале Генассамблеи во время выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента ГА ООН Марии Фернанды Эспиносы Гарсес, президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров.

Кроме того, во вторник запланировано участие Президента Украины в мероприятии высокого уровня по поддержке миротворческой деятельности ООН, где он выступит с речью.

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Порошенко также проведет ряд двухсторонних встреч с международными лидерами. Как стало известно агентству, в частности, запланированы его переговоры с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентами других стран.

Глава Украинского государства также будет участвовать в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в честь Глав государств-участниц 73-й сессии ГА ООН.

Рабочая программа Президента на вторник предусматривает встречи с лидерами украинской громады, представителями американской власти, а также другие официальные мероприятия.

Параллельно в Нью-Йорке будут проходить встречи членов украинской делегации.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк во главе официальной делегации для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства планирует завершить визит в США 27 сентября.

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Новости Украины, Миротворческая миссия ООН, Петр Порошенко, Президент Украины.
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