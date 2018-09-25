Президент Украины начал участие в дебатах Генассамблеи ООН

Президент Украины Петр Порошенко начал участие во главе официальной делегации в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН с участием глав государств и правительств, которая торжественно открылась утром во вторник в Нью-Йорке.

Ожидается, что глава Украинского государства будет присутствовать в сессионном зале Генассамблеи во время выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента ГА ООН Марии Фернанды Эспиносы Гарсес, президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров.

Кроме того, во вторник запланировано участие Президента Украины в мероприятии высокого уровня по поддержке миротворческой деятельности ООН, где он выступит с речью.

Порошенко также проведет ряд двухсторонних встреч с международными лидерами. Как стало известно агентству, в частности, запланированы его переговоры с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентами других стран.

Глава Украинского государства также будет участвовать в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в честь Глав государств-участниц 73-й сессии ГА ООН.

Рабочая программа Президента на вторник предусматривает встречи с лидерами украинской громады, представителями американской власти, а также другие официальные мероприятия.

Параллельно в Нью-Йорке будут проходить встречи членов украинской делегации.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Нью-Йорк во главе официальной делегации для участия в общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства планирует завершить визит в США 27 сентября.