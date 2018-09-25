Суд Киева отказался ограничивать Савченко сроки ознакомления с делом

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела народному депутату Украины Надежде Савченко и ее адвокатам. Суд рассматривал этот вопрос с 19 сентября.

Прокуратура просила ограничить 25 календарными днями срок ознакомления для подозреваемой и ее адвокатов с материалами так называемого дела "Савченко-Рубана", которые подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Адвокат Н.Савченко Александр Тананакин ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что стороне защиты не хватит указанного срока. "Каждый из адвокатов знакомится с материалами дела самостоятельно, ходит по мере занятости и возможности. Достаточно большой объем материалов, 27 томов дела, много видео- и аудиозаписей. Лично я ознакомился где-то с 5 томами", - рассказал он.

Как сообщалось, 1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Н.Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Адвокат В.Рубана Валентин Рыбин сообщил, что уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.