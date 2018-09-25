День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп: Германия будет полностью зависеть от РФ, если не изменит свой курс
Трамп: Германия будет полностью зависеть от РФ, если не изменит свой курс
Новости: Стало известно, когда в Украине будут отмечать День учителя
Стало известно, когда в Украине будут отмечать День учителя
Новости: Карпаты обыграли Сумы в 1/16 Кубка Украины
Карпаты обыграли Сумы в 1/16 Кубка Украины
Новости: Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко лишится не только титула
Мисс Украина 2018: Вероника Дидусенко лишится не только титула
X

Суд Киева отказался ограничивать Савченко сроки ознакомления с делом

Суд
19:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства, и не установил конечных сроков для подозреваемых и их депутатов по ознакомлению с материалами дела.

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела народному депутату Украины Надежде Савченко и ее адвокатам. Суд рассматривал этот вопрос с 19 сентября.

Прокуратура просила ограничить 25 календарными днями срок ознакомления для подозреваемой и ее адвокатов с материалами так называемого дела "Савченко-Рубана", которые подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Адвокат Н.Савченко Александр Тананакин ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что стороне защиты не хватит указанного срока. "Каждый из адвокатов знакомится с материалами дела самостоятельно, ходит по мере занятости и возможности. Достаточно большой объем материалов, 27 томов дела, много видео- и аудиозаписей. Лично я ознакомился где-то с 5 томами", - рассказал он.

Отопительный сезон в Украине: Факторы которые могут привести к срыву
Отопительный сезон в Украине: Факторы которые могут привести к срывуЧитать полностью

Как сообщалось, 1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Н.Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Адвокат В.Рубана Валентин Рыбин сообщил, что уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дело Савченко, Киев, Надежда Савченко, Украина, Шевченковский районный суд Киева.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

ГПУ приостановила сбор данных с телефона Седлецкой и Бердинских Порошенко в Нью-Йорке встретился с Дудой Самолет Порошенко приземлился в США

Последние новости

Смешанная кровь: нереально красивые девушки-метиски (Фото) В Киеве пройдет масштабный турнир по смешанным боевым единоборствам WWFC 12 Геращенко сообщила, о чем будет говорить Порошенко на Генассамблее ООН
Сегодня читают
01 Снег в Украине: в Карпатах разгулялась непогода (Фото и видео)
02 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
03 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео)
04 Киевлянам снова отключат холодную воду
05 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
Новости сегодня
20:39 Брутальность: как выглядят мужчины с бородой и без (Фото)
20:37 США введут санкции против 12 компаний РФ
20:22 Диллиан Уайт дал неутешительный для Усика прогноз на бой с Беллью
20:16 На Буковине у мужчины похитили паспорт, чтобы продать его квартиру
20:07 Летний биатлон: результаты первых гонок чемпионата Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Новости: Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн
Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн
Новости: Минфин вновь одолжил деньги на внутреннем рынке
Минфин вновь одолжил деньги на внутреннем рынке
Новости: Изменения климата: в Восточной Антарктиде начало засыхать множество растений
Изменения климата: в Восточной Антарктиде начало засыхать множество растений
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь