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Госдеп США высказался в поддержку автокефалии православной церкви в Украине

Госдепартамент США
01:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Представитель Госдепартамента США отметила, что Соединенные Штаты продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины.

США считают Вселенского патриарха Варфоломея голосом толерантности и диалога и поддерживают сторонников украинской автокефалии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих Украины следовать путем автокефалии в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога", - говорится в заявлении Х.Нойерт, опубликованном во вторник на сайте госдепа.

США поддерживают Украину, которая, по словам Х.Нойерт, "намечает свой собственный путь и принимает собственные решения и ассоциации, свободные от внешних вмешательств".

Представитель госдепартамента заявила при этом, что США "решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе, свободу членов групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства".

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Новости Украины, Автокефалия, Госдепартамент США, Новости Украины, Украина, Церковь.
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