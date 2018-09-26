Порошенко: Россия боится, потому что уже начала платить за преступления

Россия боится и всячески мешает решению Совета Безопасности ООН относительно введения миротворцев на Донбасс, поскольку имеет страх, вызванный тем, что начинает платить по счетам за свои преступления.

Такое убеждение высказал во вторник во время встречи с украинской общиной США в Нью-Йорке Президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня я имел честь выступать на форуме миротворцев. Вместе с еще одной, большой нашей подругой – госпожой Христей Фриланд (министром иностранных дел Канады – ред.) мы оба жестко подчеркнули требование ввести миротворческую миссию на Донбассе с мандатом Совета Безопасности ООН", - сообщил Глава Украинского государства.

Он отметил, что в первый день общих дебатов "много общался с официальными представителями стран-членов Совета Безопасности, в том числе из США относительно введения миротворцев ООН на Донбасс.

"Все – "за" (введение миротворческой миссии ООН – ред.), кроме России. Она боится. Она уже начинает платить за санкции, за преступления, и это стало возможным, потому что у нас есть большая солидарность", - подчеркнул Президент Украины.

Напомним: во вторник в штаб-квартире ООН начались общие дебаты с участием глав государств и правительств. Украинскую делегацию возглавляет Президент Петр Порошенко.