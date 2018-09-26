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Президент призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс

Петр Порошенко
07:43 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Только миротворческая операция с мандатом ООН поможет восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что миротворческая операция под эгидой Организации Объединенных Наций поможет восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины, передает пресс-служба главы государства

"Я уверен в том, что многосторонняя миротворческая операция с мандатом ООН с четкой целью восстановить суверенитет Украины и ее территориальную целостность могут стать решающим фактором по прекращению страданий (от российской агрессии – ред.) украинского народа. Мы исходим из того, что нет лучшего способа, чем направить такую операцию под эгидой ООН", - заявил П.Порошенко на мероприятии высокого уровня по поддержке миротворческой деятельности ООН во вторник в Нью-Йорке.

П.Порошенко высказал благодарность Германии, Франции и США "за мобилизацию международной поддержки этой инициативы".

"Только Россия выступает против миротворцев - одна из причин в том, что Кремль боится. Он боится, что миротворцы захватят российских военных на всей оккупированной территории, он боится также потерять контроль над украинско-российской границей", - подчеркнул П.Порошенко.

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Глава украинского государства напомнил, что обратился в ООН с просьбой развернуть миротворческие силы в оккупированном Донбассе, но его просьба не была удовлетворена.

По словам П.Порошенко согласно данных ООН жертвами войны на Донбассе стали свыше 35 тысяч человек, из них более 10 тысяч погибших. Глава украинского государства отметил, что количество внутренне перемещенных лиц превышает 1,5 млн. человек. Президент подчеркнул, что для него и граждан Украины – это не "сухая статистика, а шрамы на сердце".

П.Порошенко отметил, что миротворческая деятельность ООН остро нуждается в реформировании, как и вся система ООН, и должна стать более качественной и эффективной. По словам президента, Украина готова помочь в этом вопросе.

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Новости Украины, Донбасс, Миротворцы ООН, ООН, Петр Порошенко.
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