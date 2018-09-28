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В РФ оценили здоровье Сенцова, но меддокументы не предоставили

Олег Сенцов
11:57 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Представитель РФ сообщил, что врачи оценили здоровье политзаключенного Сенцова как стабильное, но меддокументы не предоставлены.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по информации председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, здоровье украинского политзаключенного Олега Сенцова консилиум врачей оценил как стабильное.

"По его информации 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабытнангской городской больницы. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу, ссылаясь на письмо М.Федотова.

По ее словам, сейчас О.Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата. "Еще с 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию", - написала она.

Вместе с тем Л.Денисова выразила сомнение в достоверности предоставленной ей информации и качества проведения медицинского осмотра.

"Кроме этой информации, к сожалению, из РФ ни одного подтверждающего медицинского документа мне не предоставлено. Хотя я настаиваю на этом уже давно. Официального заключения консилиума врачей нет", - указала украинский омбудсмен.

"Надеюсь, что в ближайшее время РФ все же пришлет официальные медицинские документы о настоящем состоянии здоровья Олега", - добавила она.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Прошение о помиловании О.Сенцова, направленное его матерью, не было принято к рассмотрению.

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Новости Украины, Голодовка, Олег Сенцов, Политзаключенные, Россия.
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