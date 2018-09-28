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Посольство РФ требует от Украины публично осудить "хулиганские акции" в Киеве

Автомобили российских дипломатов
13:52 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: www.facebook.com/rodion.shovkoshytnyi

Новости Украины: Посольство России требует от Украины "публично осудить" "хулиганские акции" под Торговым представительством РФ в Киеве, которые прошли 27 сентября.

Посольство Российской Федерации требует от Украины "публичного осуждения" "хулиганской акции" под Торговым представительством России в Киеве. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства РФ в Украине.

"27 сентября 2018 года возле здания Торгового представительства Российский Федерации в Киеве неизвестными лицами была проведена хулиганская акция, в ходе которой на территорию учреждения были брошены дымовые шашки, нанесены оскорбительные надписи на его ограждении, а также причинен ущерб автотранспорту российских дипломатов", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ утверждают, что прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии Украины "молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая".

В российском дипломатическом ведомстве также утверждают, что "неоднократные обращения посольства с требованием недопущения подобных насильственных действий, привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей остаются без ответа".

"Ожидаем от украинской стороны публичного осуждения этой варварской выходки. Исходим из того, что ею будут предприняты все необходимые шаги для немедленного расследования преступления, обеспечения безопасности российских представительств на территории Украины, их сотрудников и имущества, а также возмещены причиненные материальные убытки", - заявили в российском посольстве, добавив, что в МИД Украины направлена нота протеста.

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Радио Свобода сообщило подробности инцидента: "Неизвестные в четверг облили машины российских дипломатов нечистотами, оторвали номерные знаки, прокололи шины. Представитель посольства отметил, что на автомобилях остались оскорбительные надписи". Фотографии автомобилей российских дипломатов выложил в соцсетях волонтер Родион Шовкошитный. По его словам, акция была приурочена к проведению прощального ужина экс-главы Россотрудничества Константина Воробьева, который проходил в здании дипмиссии.

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Новости Украины, Акция, Посольство РФ, Реакция, Торговое преставительство РФ в Киеве, Украина.
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