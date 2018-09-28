Мать политзаключенного Клыха пожаловалась на плохие условия в тюрьме

Украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых выглядит немного лучше, но постоянно жалуется на боль в сердце, почках и ногах. Об этом "Украинской правде" сообщила его мать Тамара Клых, у которой состоялось трехдневное свидание с сыном в российской тюрьме.

Мать политзаключенного вернулась из России утром 27 сентября.

"Трое суток виделись в тюрьме. С виду Стас лучше выглядит, чем в прошлом году был, – я последний раз его в прошлом году видела. Сейчас выглядит немного лучше. Но жалуется, что страшно болит сердце, все время на лекарствах, болят почки и ноги", - сказала мать заключенного.

По ее словам, на ухудшение самочувствия ее сына могли повлиять также лекарства, которые ему кололи в больнице.

"Когда его забрали в Магнитогорск в больницу, то там же колют и не говорят, что они колют. Там какие-то порошки и уколы давали. И в еду что-то подсыпают, Стас говорит, что чувствуется это. Так он отказывается и больше из магазина питается. Но там каждый раз надо писать заявление. И там через 3-4 часа придут, а могут и не прийти, и должен есть ту бурду. Говорит, дают такую еду, что ужас один", - рассказала Тамара Клых.

По ее словам, условия в тюрьме ужасные.

"Холод, все грязное, даже белье постирать нельзя, потому что вода – лед. Сам страшный, грязный. Конечно, там, где нас принимали, то и ремонт был, и вода бежала в туалете. Так Стас сказал, что в рай попал, потому что и мама рядом, и постель совершенно другая. Я немного кипятильником нагрела воды, то хоть немного ту робу постирала. Потому что не дают ни спортивного (одежды передать – прим. ред.), ничего, носки только взяли, две майки. Еще термобелье позволили", - сказала Тамара Клых.

Она отметила, что сын с момента, как только его привезли в тюрьму в Верхнеуральске, сидит в "одиночке". Тамара Клых также сообщила, что в тюрьме отказались взять передачу, которую она привезла.

"Очень расстроена, там (во время свидания – прим. ред.) кормила я его, а вот передачу не приняли. В Магнитогорске живет двоюродный брат Стаса, моей сестры сын. Он передавал Стасу передачу. Я просила, чтобы много не брал, ведь я же выезжаю. То им свидания не дали, но передачу от брата взяли. А потом мне отказали, потому что "была уже передача". Я им говорю, что разрешено 20 кг, он же точно столько не передавал. А они говорят, пусть даже килограмм, то уже считается передача, и ничего не взяли. Расстроилась", - сказала мать политзаключенного.

Часть своей передачи она выслала сыну посылкой из Магнитогорска, потому что, по ее словам, из Украины посылки в тюрьму не берут.

"Стас очень благодарен всем, что вспоминают, страшно скучает по дому. Просит, чтобы писали ему письма. Его адрес: 457670 Россия, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1 ФКУ - тюрьма, Клых Станислав Романович, 1974 г.г. Писать надо на русском, потому что иначе письма не доходят", - сказала мать политзаключенного.

Она добавила, что Стас в свое освобождение не верит.

"Поэтому у меня просьба к вам. Напишите, пусть люди пишут письма. Не только Стасу, всем нашим политзаключенным, это для них утешение и поддержка", - подытожила мать узника Кремля.

Политзаключенный Кремля Станислав Клых написал другому украинскому заключенному в России Олегу Сенцову письмо с призывом прекратить голодовку.

"Стас Сенцову написал письмо. Я его взяла, вышлю и Людмиле Денисовой (украинскому омбудсмену – прим. ред.) передам на словах его призыв. Стас говорит, что Сенцов писал ему открытку и письмо еще, наверное, до голодовки, так тюремщики сами говорят, что тюремщики тюремщикам письма не передают. Так попросил через меня переслать", - сказала мать заключенного.

"Просил Сенцова (у Стаса нет детей, а у Сенцова есть), сказал: "Мама, скажи Денисовой, пусть передаст, чтобы он перестал голодать. Мы понимаем, что он за всех (голодает – прим. ред.), и мы его не осудимо, если его освободят одного, потому что у него двое детей, еще и говорят, что один больной. Пусть подумает о детях и не голодает", - пересказала Тамара Клых слова сына.

Она добавила, что в свое освобождение Станислав не верит.

"Не верит ни в какое освобождение. Абсолютно. Там по НТВ (у него есть телевизор теперь есть, консул привез, так он смотрит НТВ) показывали – и как они такое пропустили показать? – Станислава, Балуха, Карпюка и Гриба, что якобы готовят как-то дорожную карту по обмену, но, кого и как будут менять, неизвестно", - подытожила мать Клыха.

Как сообщалось, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 лет заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Впрочем, Клых заявил, что никогда не был в Чечне.

Позже стало известно, что состояние его психического здоровья сильно ухудшилось из-за пыток в тюрьме. По словам матери Клыха, Станислава пытали в России, заставляя свидетельствовать против экс-премьера Арсения Яценюка. В 2015 году глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне. Пресс-секретарь Яценюка посоветовала России провести психиатрическую экспертизу Бастрыкина.

Согласно биографии Яценюка, в 1991-1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992-1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах. В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном аресте бывшего премьера Украины.