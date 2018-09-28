Кучма рассказал, когда покинет Трехстороннюю контактную группу

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) заявляет, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, когда достигнет критического возраста.

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ – ред.) работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал Л.Кучма журналистам в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что работает в ТКГ на общественных началах.

Л.Кучма напомнил, что работает в контактной группе в Минске более четырёх лет.

"До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... и когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами", - сказал он.

Л.Кучма отметил, что относительно Минского процесса звучит много критики, и "желающих не найдётся, поскольку это не хлебное место".

Второй президент Украины подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос. "Когда-то надо мне остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", - рассказал Л.Кучма.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.

"Неужели мы все думаем, что Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ред..) не хотел бы Будапештского формата, но тогда не хотел этого Обама (бывший президент США Барак Обама – ред.) и тот же Путин (президент России Владимир Путин – ред.). А сегодня может кто-то подумать, что Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) туда войдёт в этот формат или Мэй (премьер министр Великобритании Тереза Мэй - ред.) – они ж подписанты Будапештского меморандума? Если "Нормандская четверка" не собирается с октября 2016 года, то этих вообще не соберёшь никогда, поэтому надо пользоваться тем, что есть и дорожить этим", - подчеркнул Л.Кучма.