Верховная Рада опубликовала проект расписания заседаний на 2-5 октября

ВР на следующей неделе планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о новом приветствии в ВСУ и направление на рассмотрение КСУ законопроектов о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом говорится в проекте расписания заседаний ВР на 2-5 октября.

В частности, во вторник, 2 октября, запланировано рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта № 6149 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей", а в первом чтении правительственного законопроекта № 6534-1 "О внесении изменений в статьи 133 Налогового кодекса Украины (относительно обеспечения внесения пенсионных фондов в Реестр неприбыльных учреждений и организаций)". Кроме того, во вторник будет рассматриваться вето Президента на Закон "О частной детективной (розыскной) деятельности".

В среду планируется вынести на рассмотрение в сессионный зал законопроекты о ратификации соглашений, в частности, с Катаром - о содействии и взаимной защите инвестиций, с Турцией - о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество, а также с Европейским инвестиционным банком ("Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры Публичного акционерного общества "Укрзализныця").

На четверг запланировано рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта № 9036 "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины", предусматривающего установление нового поздравления в ВСУ, и 4 альтернативных законопроекта о языках (№№ 5556, 5669, 5670 и 5670-д).

Кроме того предлагается рассмотреть президентский законопроект № 8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторых других законодательных актов Украины", включать который в повестку дня сессии парламент отказывался уже 13 раз.

В этот день депутаты также рассмотрят включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный Суд законопроектов № 8329 "О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" и № 8380 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).

Как сообщалось, аппарат Верховной Рады пригласил вновь назначенных членов Центральной избирательной комиссии в Парламент для принятия присяги на 3 октября. До этого парламент еще следует досрочно прекратить полномочия нардепов Татьяны Юзьковой и Ирины Ефремовой, избранных в ЦИК.