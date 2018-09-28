Гриценко: Ни одного подозрения в совершении мной уголовного преступления не было

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко опубликовал ответ Генеральной прокуратуры Украины о том, что в отношении него нет никаких уголовных дел, в которых он имел бы статус подозреваемого или обвиняемого.

"Генеральная прокуратура Украины, официальный письменный ответ. Ни одного подозрения в совершении мной уголовного преступления не было и нет", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

В прилагаемой к сообщению фотокопии содержится ответ начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Генпрокуратуры Украины Ирины Бакай на запрос адвоката Александра Качура от 14 сентября 2018 года.

"По результатам обработки массива данных ЕРДР уголовные производства, в которых содержатся сведения о привлечении Гриценко Анатолия Степановича к уголовной ответственности в качестве подозреваемого, обвиняемог, не установлены", - говорится в ответе Генпрокуратуры Украины.

Ранее, Анатолий Гриценко заявил, что чтобы на Донбасс зашел миротворческий контингент ООН, нужно сначала перекрыть границу с Россией. Туда не должна входить новая техника, оружие и топливо. Если граница не будет перекрыта, миротворцы туда не пойдут. Есть страны, которые могут пойти в составе миротворческой миссии на Донбасс, но сам вопрос границы будет стоять на первом месте, ведь каждая страна будет определяться, насколько безопасно посылать своих солдат.