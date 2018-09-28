Миссия США при ОБСЕ сделала заявление по Крыму и Донбассу

Санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она не вернет Украине полный контроль над незаконно анексированным Крымом.

Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ в Вене Гарри Камиан, заявление которого опубликовано на сайте Миссии США при ОБСЕ.

"США вновь призывают Россию прекратить кампанию репрессий в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма, а санкции против РФ, связанные с Крымом, будут оставаться, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции против России за ее агрессию на востоке Украины останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - заявил Камиан.

Кроме того, США призвали РФ прекратить препятствование международной торговле и судоходству в Азовском море и Керченском проливе.

Кроме того, США осудили намерения провести 11 ноября "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНВ".

Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан также подчеркнул, что Россия должна освободить украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в Москве два года назад и приговоренного по сфабрикованному обвинению в шпионаже к 12 годам заключения.