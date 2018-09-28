Джапарова о РосСМИ: 5 лет происходит абсолютно четкая зомбификация людей

Российские СМИ в последние годы треть своих новостей посвящают Украине, поэтому население РФ находится под воздействием массированной зомбирующей антиукраинской пропаганды.

Это подчеркнула первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами учреждений высшего образования Херсона, посвященной вопросу информационной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает корреспондент.

"К сожалению, население Российской Федерации ежедневно подвергается очень мощному воздействию на их сознание. Одна треть новостей в Российской Федерации посвящена Украине, и это ядовитый контент", - сказала Джапарова.

По ее словам, большинство жителей России имеют видение событий в Украине, навязанное им российскими СМИ. "То есть, мы видим, что 5 лет происходит абсолютно четкая зомбификация людей, язык вражды в отношении Украины и украинцев, широкая, масштабная антиукраинская кампания", - сказала первый заместитель министра.