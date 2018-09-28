Осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов",- говорится в сообщении.

"Учитывая результаты проведенного обследования, О.Сенцову проведена коррекция лечения",- добавили в ведомстве.

В свою очередь пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов утверждает, что состояние здоровья О.Сенцова на сегодня остаётся стабильным.

"Сегодня состоялся консилиум врачей, по его итогам подкорректировали лечение. Состояние здоровья стабильное", - сказал А.Зловедов "Интерфаксу", отметив, что эта информация получена от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.

Он добавил, что уполномоченный не уточнил, в чем состоит корректировка лечения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за "подготовку теракта".

С 14 мая 2018 года О.Сенцов держит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. Прошение о помиловании режиссера, направленное его матерью, не было принято к рассмотрению.