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Курс Украины в ЕС и НАТО: в Конституционный Суд поступило обращение Рады

Конституционный Суд
19:41 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В КС поступило конституционное обращение Верховной Рады по поводу изменений в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО.

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины по поводу президентского проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

"27 сентября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (рег. №9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 сентября Верховная Рада направила в КСУ для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

В статье 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение принципов внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Кроме того, в статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Также в статье 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

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Новости Украины, Верховная Рада, ЕС, Конституционный Суд, Курс Украины, НАТО, Украина.
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