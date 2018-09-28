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Насирова решением суда освободили от электронного браслета

Роман Насиров
20:05 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд отменил обязательство Романа Насирова носить электронный браслет.

Шевченковский районный суд Киева на заседании в пятницу отменил обязательство экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, носить электронный браслет, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Суд удовлетворил в полном объеме ходатайство стороны обвинения, поданное в отношении обвиняемого Новикова В.К. (руководитель департамента погашения долга ГФС Владимир Новиков – ИФ), и частично удовлетворил аналогичное ходатайство, поданное в отношении обвиняемого Насирова Р.М. Суд отменил обязательство носить электронное средство контроля, возложенное до этого времени на Насирова Р.М.", - говорится в сообщении САП на странице в Фейсбуке.

В САП подчеркнули, что ранее по факту ненадлежащего осуществления контроля за выполнением обязательства по ношению электронного средства контроля Р.Насировым со стороны Национальной полиции Украины на основании письма САП Генеральная прокуратура Украины начала служебную проверку, заключение по которой пока не поступило.

"К сожалению, сегодняшнее решение суда нивелирует усилия прокуроров, направленные на установление фактических обстоятельств прекращения надлежащей работы устройства, примененного по отношению к Насирову Р.М., и лиц, ответственных за фиксацию таких событий и реагирования на них", - констатируют в САП.

Следующее судебное заседание назначено на 23 октября.

Как сообщалось, 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Р.Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 млрд грн.

Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Супруга внесла указанный залог.

15 июня 2018 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров САП о продлении процессуальных обязательств Р.Насирову. Таким образом, он обязан носить электронный браслет, не уезжать из Киева, сдать заграничные паспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

13 августа суд продлил обязательства Р.Насирову до 11 октября.

28 августа Шевченковский райсуд Киева оставил Р.Насирову меру пресечения в виде 100 млн грн залога.

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Новости Украины, SAP, ГФС, Дело Насирова, Роман Насиров, Шевченковский суд, Электронный браслет.
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