Порошенко с генералом США Абизейдом обсуждал безопасность Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с стратегическим советником Минобороны Украины от США генералом в отставке Джоном Абизейдом (англ.John Philip Abizaid) обсудил дальнейшие пути усиления помощи со стороны США с учетом существующих угроз и потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Глава государства обсудил с американским генералом дальнейшие пути усиления помощи в сфере безопасности Украине со стороны США с учетом существующих угроз и насущных потребностей Вооруженных сил Украины", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба президента Украины.

П.Порошенко также выразил благодарность американской стороне за поддержку в создании современной украинской армии, которая способна эффективно противостоять российским войскам на Донбассе.

"Было отмечено важное значение деятельности группы иностранных советников, которую возглавляет Джон Абизейд, для усиления оборонных возможностей Украины и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в информации.

Дж.Абизейд высоко оценил новую украинскую армию и существующий уровень взаимодействия в оборонной сфере. "Он также выразил уверенность в дальнейшем углублении соответствующего украинско-американского сотрудничества", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Министерство обороны Украины сообщило, что по его просьбе Великобритания и США направили советников высокого уровня для помощи в сфере реформирования оборонного ведомства. От США советником является 4-х звездный генерал Джон Абизейд.

Джон Филипп Абизейд - 4-х звездный генерал армии США в отставке. С 2003 года по 2007 год генерал Дж.Абизейд занимал должность командующего Центрального командования ВС США. 1 мая 2007 года ушёл в отставку после 34 лет службы в армии.