День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019: Украина получит $250 млн на оборону

США - Украина
01:32 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Трамп подписал бюджет Пентагона, которым Украине выделяется $250 млн на оборону.

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом и Сенатом бюджет Пентагона на 2019 год, в котором Украине на помощь в сфере безопасности выделяется $250 млн, сообщает посольство Украины в США.

"Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019", которым выделяется $250 млн. для поддержки Украины", - сказано в сообщении украинского посольства на странице в соцсети Фейсбук.

В посольстве напомнили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и обороны по линии Пентагона увеличен на $50 млн по сравнению с бюджетом 2018 года.

"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства в противодействии российской агрессии", -отметили в посольстве.

Согласно документу, $250 млн. выделяются, в том числе, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров". Перечень видов помощи включает также поддержку вооруженных и сил безопасности Украины разведовательной информации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дональд Трамп, Оборонные расходы, Пентагон, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ Сегодня исполнилось 2 года со дня задержания Сущенко СМИ хотят штрафовать за "отрицание агрессии РФ"

Последние новости

Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь