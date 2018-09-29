Порошенко рассказал, есть ли у него бизнес в России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ни о каком его бизнесе в России не может быть речи.

"У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали: у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может: ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - сказал он в субботу, выступая в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".

П.Порошенко обвинил своих политических оппонентов в Украине в нечестном поведении. "И хочу подчеркнуть: я не оправдываюсь, а наоборот – я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, подыгрывании российской пропаганде…, в жадности за любую цену прийти в украинскую власть", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Порошенко отказался говорить с российскими журналистами в кулуарах 73-й Генассамблеи ООН. На видео российский журналист спрашивает у Порошенко, удалось ли достичь какой-либо договоренности относительно миссии миротворцев на Донбассе. Президент Украины отодвинул от себя микрофон и ответил "Никаких интервью российскому телевидению. Потому что вы — фейк-ньюз и распространяете дезинформацию".