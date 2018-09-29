Геращенко о ликвидации Нафтогаза: Кому будет платить Газпром?

Первый заместитель Председателя Верховной рада Ирина Геращенко просит объяснить, какова образом Украина должна получить долг с российского Газпрома, который должен отдавать деньги украинскому "НАК "Нафтогаз України" по судебным искам.

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Мне действительно важно и интересно понять: какова логика получения долга Газпрома в случае уничтожения Нафтогаза? Объясните, пожалуйста. Только не популистскими лозунгами, а конкретно. Напоминаю: в решении Стокгольмского арбитража четко записано, что Газпром обязан выплатить миллиарды не Украине, не правительству, не Порошенко, а именно Нафтогазу. ЮВТ планирует судиться со Стокгольмским арбитражем, чтобы переписать приговор?" - сказала Геращенко.

По ее словам, Президент Петр Порошенко и его команда воюют с Газпромом РФ. А политические оппоненты Порошенко воюют с НАК "Нафтогаз Украины". "Как говорят россияне: почувствуйте разницу", - написала первый заместитель Председателя парламента.

Она заметила, что именно Нафтогаз выиграл в Стокгольмском арбитраже суд против Газпрома на миллиарды долларов.

"Кстати, Юлия Тимошенко, которая подписывала кабальный для Украины газовый контракт, который и рассматривался в Стокгольмском арбитраже, отказалась свидетельствовать по этому делу, чему явно были рады газпромовцы и их адвокаты. Потом Юлия Тимошенко заявила, что Газпром выплатит Украине все долги. Но как? Контракт подписан не между Украиной и Газпромом, а именно между хозяйствующими субъектами: Газпромом и Нафтогазом. Нет субъекта - нет долга", - сказала Геращенко.

Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко ранее заявил, что ликвидация "НАК "Нафтогаз України", которой требует Тимошенко, не позволит Украине получить деньги с Газпрома.