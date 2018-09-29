Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4540539-siyyarto-popal-v-mirotvorets.html
Сийярто попал в "Миротворец"
Новости Украины: В раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" занесли министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в базу сайта "Миротворец", передает УНН. Информация о П.Сийярто размещена в разделе "Чистилище".
"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину. Вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине. Участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины", - указано на сайте. П. Сийярто назвал видео с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово операцией спецслужб.
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