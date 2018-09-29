Сийярто попал в "Миротворец"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в базу сайта "Миротворец", передает УНН. Информация о П.Сийярто размещена в разделе "Чистилище".

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину. Вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений в Украине. Участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины", - указано на сайте. П. Сийярто назвал видео с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово операцией спецслужб.