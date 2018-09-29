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Президент прокомментировал "паспортный скандал" на Закарпатье

Паспорта Украины и Венгрии
16:22 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.mukachevo.net

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко комментируя "паспортный скандал" заявил, что Украина уважает суверенитет других государств и требует такого же отношения.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будет защищать интересы украинских граждан, независимо от их местонахождения, и требует уважения суверенитета Украины со стороны других государств.

"Моя позиция как президента: я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были – на востоке, на западе… Защищая наших граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопрос о том, как может повлиять на украинско-венгерские отношения "паспортный скандал".

Он также отметил, что с заявлением по выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины, и подчеркнул, что согласен "с каждой его буквой".

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил этот вопрос с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН в США. По словам П.Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в г.Берегово Закарпатской области, но П.Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.

27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.

"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", - сказал Ю.Луценко журналистам.

СБУ взялась за венгерские паспорта на Закарпатье

Он подчеркнул, что если в ходе следствия СБУ будут установлены "такие случаи в отношении каких-либо других лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет одинаковым - лишение украинского гражданства".

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. "Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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Новости Украины, Выдача венгерских паспортов, Комментарий, Паспортный скандал на Закарпатье, Петр Порошенко, Украинцы.
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