Порошенко требует уважать Украину

Президент Петр Порошенко требует уважения к суверенитету Украины так же, как Украина уважает суверенитет других государств. Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область. Президент напомнил, что с заявлением о выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины.

"Я полностью разделяю каждую букву, сказанную МИД", - отметил он. "Моя позиция как президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы чтим и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине", - подчеркнул П. Порошенко.