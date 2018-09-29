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Порошенко требует уважать Украину

Петр Порошенко
17:59 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко прокомментировал выдачу венгерских паспортов украинским гражданам, призвав уважать суверенитет Украины.

Президент Петр Порошенко требует уважения к суверенитету Украины так же, как Украина уважает суверенитет других государств. Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область. Президент напомнил, что с заявлением о выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины.

"Я полностью разделяю каждую букву, сказанную МИД", - отметил он. "Моя позиция как президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы чтим и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине", - подчеркнул П. Порошенко.

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Новости Украины, Венгрия, Паспорта, Петр Порошенко, Суверенитет, Украина.
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