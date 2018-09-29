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СМИ хотят штрафовать за "отрицание агрессии РФ"

Верховная Рада
19:56 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Согласно подготовленному законопректу Нацсовет может получить право налагать штраф на СМИ, которые распространяют фейки и отрицают российскую агрессию.

Группа народных депутатов подготовили законопроект, благодаря которому Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сможет штрафовать СМИ, отрицающие российскую агрессию и распространяющие "фейковые" новости, сообщила пресс-служба "БПП "Солидарность".

"Коллеги из комитета по вопросам свободы слова и информационной политики подготовили и внесли в Верховную Раду проект закона о противодействии информационной агрессии и распространению заведомо недостоверной информации", - рассказал народный депутат от фракции "БПП" Григорий Шверк в эфире телеканала "Прямой". По словам нардепа, проект закона предлагает предоставить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания больше прав и возможностей для борьбы с распространением "фейковой" информации. Г.Шверк также отметил, что в настоящее время у Нацсовета недостаточно полномочий для того, чтобы отвечать на все современные вызовы, поскольку законодательство Украины создавалось тогда, когда еще никто не знал ничего ни об информационной войне, ни о гибридной.

"Мы зарегистрировали еще один законопроект вместе с коллегами по комитету по вопросам свободы слова и информационной политики для того, чтобы предоставить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания больше возможностей привлекать к ответственности именно за распространение "фейков" - заведомо ложной информации, которая нацелена на создание в обществе ложного представления о процессах в стране. Также Нацсовет получит право наказывать СМИ за отрицание российской агрессии, оккупации части территории Украины. Сейчас таких понятий в законодательстве нет", - отметил политик.

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Новости Украины, Верховная Рада, Законопроект, Народные Депутаты, Нацсовет, СМИ.
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