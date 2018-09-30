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Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ

Петр Порошенко с украинским военными в Харькове
10:05 Сегодня Телеграф
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на этой сессии Верховная Рада примет изменения в Конституцию о закреплении стратегического курса в ЕС и НАТО.

Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада примет изменения в Конституцию относительно закрепления стратегического курса Украины в Европейский Союз и НАТО еще на этой сессии. Об этом он заявил, выступая на открытии дороги Харьков-Ахтырка.

"Парламент поддержал президентский проект изменений в Конституцию относительно закрепления европейской и евроатлантической интеграции и своим голосованием направил его в Конституционный суд и включил в повестку дня. Я надеюсь, до конца этой сессии будет проголосован (законопроект - прим. ред) в первом чтении", - отметил Президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина должна сказать окончательное "Прощай" Российскому государству-агрессору и показать, что обратно в российскую империю украинцы уже не вернутся.

Как сообщалось, 20 сентября Верховная Рада конституционным большинством в 321 голос включила в повестку дня и направила на рассмотрение КС проект закона об изменениях в Конституцию относительно НАТО и ЕС.

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Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в Конституцию и отнести к полномочиям Верховной Рады среди прочего определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Нынешняя девятая сессия Верховной Рады VIII созыва открылась 4 сентября 2018 года и, согласно утвержденному календарному плану, продлится до 25 января 2019 года.

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Новости Украины, Верховная Рада, Вступление в ЕС и НАТО, Изменения, Конституция, Петр Порошенко.
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