В Париже поддержали политзаключенного Сущенко

Представители украинской громады во Франции, в частности, в Париже, выразили солидарность с противоправно задержанным российским режимом журналистом Укринформа Романом Сущенко.

"Роман, приветствие с Парижа! Мы помним о тебе. Мы боремся за тебя и за каждого из наших политзаключенных в России. Очень верим, что совсем скоро ты будешь свободным человеком, и мы будем встречать тебя в аэропорту имени "Шарля де Голля", - сказала участница акции Оксана.

Она подчеркнула, что украинцы во Франции ждут Романа и искренне считают его мужественным человеком.

"Мы победим!" - уверены украинцы во Франции.

Как сообщалось, 7 октября 2016 года Сущенко предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде до 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отрицает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Позднее защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня Московский городской суд РФ объявил украинскому журналисту приговор - 12 лет колонии строгого режима. Жалоба на приговор была подана 5 июня, а 12 сентября Верховный суд РФ признал законным вердикт Московского городского суда. Причем рассмотрение жалобы длилось менее 10 минут.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленной отмены незаконного приговора по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.

К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFG) и др.

Несомненно, дело Романа Сущенко политически мотивировано, а сам украинский журналист является политическим заключенным Кремля, как и десятки других украинцев.