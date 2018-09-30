День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

В Париже поддержали политзаключенного Сущенко

Роман Сущенко
12:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Украинцы в центре Париже сделали запись в поддержку Олега Сенцова, Романа Сущенко и всех украинских заложников российского режима.

Представители украинской громады во Франции, в частности, в Париже, выразили солидарность с противоправно задержанным российским режимом журналистом Укринформа Романом Сущенко.

"Роман, приветствие с Парижа! Мы помним о тебе. Мы боремся за тебя и за каждого из наших политзаключенных в России. Очень верим, что совсем скоро ты будешь свободным человеком, и мы будем встречать тебя в аэропорту имени "Шарля де Голля", - сказала участница акции Оксана.

 

Она подчеркнула, что украинцы во Франции ждут Романа и искренне считают его мужественным человеком.

"Мы победим!" - уверены украинцы во Франции.

Как сообщалось, 7 октября 2016 года Сущенко предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде до 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отрицает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФЧитать полностью

Позднее защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня Московский городской суд РФ объявил украинскому журналисту приговор - 12 лет колонии строгого режима. Жалоба на приговор была подана 5 июня, а 12 сентября Верховный суд РФ признал законным вердикт Московского городского суда. Причем рассмотрение жалобы длилось менее 10 минут.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленной отмены незаконного приговора по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.

К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFG) и др.

Несомненно, дело Романа Сущенко политически мотивировано, а сам украинский журналист является политическим заключенным Кремля, как и десятки других украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Париж, Поддержка политзаключенных, Политзаключенные, Роман Сущенко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Сегодня исполнилось 2 года со дня задержания Сущенко СМИ хотят штрафовать за "отрицание агрессии РФ" Порошенко требует уважать Украину

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь